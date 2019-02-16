Гуайдо дал восемь дней армии Венесуэлы, чтобы "встать на сторону конституции"

Лидер оппозиции, самопровозглашённый президент Венесуэлы Хуан Гуайдо обратился к венесуэльским военнослужащим и призвал их открыть "возможности для перемен" в стране, дав на это восемь дней.

— У нас есть возможность остановить чрезвычайную ситуацию, которая сегодня убивает напрямую и опосредованно, и открыть двери для перемен в Венесуэле. У вас есть возможность, есть восемь дней, чтобы встать на сторону конституции, — сказал он во время выступления на форуме "Национальная нефтяная промышленность: стратегия и перспективы".

Такой срок Гуайдо выбрал не случайно — по его словам, именно 23 февраля должны начаться поставки в страну гуманитарной помощи из-за границы. В настоящий момент её ввоз в страну запрещён решением президента Николаса Мадуро, который считает, что миссия помощи нужна Западу, чтобы уничтожить независимость республики. Поэтому она концентрируется в Колумбии и Бразилии.