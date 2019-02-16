Один человек погиб в результате стрельбы у штаб-квартиры компании Henry Pratt

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Один человек погиб в результате стрельбы у штаб-квартиры компании Henry Pratt

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По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы у штаб-квартиры компании Henry Pratt в штате Иллинойс, сообщает Reuters. Ранее стало известно о четырёх пострадавших полицейских и неуточнённом числе раненых гражданских.

Напомним, неизвестный открыл стрельбу в пятницу в здании компании Henry Pratt в городе Орора. В настоящее время стрелок задержан.

Как рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, президент США Дональд Трамп проинформирован об инциденте.

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