По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы у штаб-квартиры компании Henry Pratt в штате Иллинойс, сообщает Reuters. Ранее стало известно о четырёх пострадавших полицейских и неуточнённом числе раненых гражданских.

Напомним, неизвестный открыл стрельбу в пятницу в здании компании Henry Pratt в городе Орора. В настоящее время стрелок задержан.

Aerial footage shows police response to active shooter situation in Aurora, Illinois. https://t.co/LAIUkP79eV pic.twitter.com/DG81N5bxw9 — ABC News (@ABC) 15 февраля 2019 г.

Как рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, президент США Дональд Трамп проинформирован об инциденте.