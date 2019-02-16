Кандидат в президенты Украины рассказал о покушении на его доверенное лицо

Неизвестный выстрелил в грудь активисту и мгновенно скрылся с места преступления.

В Киеве пытались убить гражданского активиста и доверенное лицо кандидата в президенты Украины Олега Ляшко Евгения Сагуйченко. Об этом политик сообщил в "Фейсбуке".

— Сегодня в Киеве стреляли в Евгения Сагуйченко — моё доверенное лицо на президентских выборах. Чисто политическое покушение на убийство! — написал Ляшко.

Ранее в украинских СМИ сообщали, что неизвестный совершил покушение на активиста, когда Сагуйченко шёл домой после тренировки. По словам пострадавшего, пуля попала ему в грудь, тем не менее ему удалось самостоятельно добраться до дома. Преступник скрылся с места нападения.