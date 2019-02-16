В России могут вдвое увеличить выплаты работникам при ликвидации предприятия

При этом в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях эта сумма может быть увеличена в три раза.

Министерство труда России выступило с инициативой в два раза увеличить выходное пособие для работников в случае ликвидации организации. Соответствующее предложение было размещено на портале проектов нормативных правовых актов.

— При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере двукратного среднего заработка, — говорится в документе.

Помимо того, в законопроекте предлагается выплачивать работникам ликвидируемых организаций, которые находятся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях, выходное пособие в размере трёхкратного среднего заработка.

При этом в настоящее время в России действует норма, согласно которой в случае ликвидации увольняемому работнику выплачивается выходное пособие, кратное одному среднему месячному заработку, а также за ним сохраняется выплата аналогичной суммы на период трудоустройства, но не больше двух месяцев со дня увольнения.