США предупредили об угрозе терактов в Северной Македонии

Госдеп США предупредил об угрозе терактов в Северной Македонии. По данным ведомства, террористы могут напасть в общественных местах и на массовых мероприятиях с применением оружия и транспортных средств. Полиция Северной Македонии проводит операцию по предотвращению возможных атак.

— МВД... принимает оперативно-тактические меры с целью идентификации возможных организаторов, пособников и исполнителей терактов, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на территории страны проходят обыски, однако о задержаниях не сообщается.