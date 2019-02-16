США предупредили об угрозе терактов в Северной Македонии

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США предупредили об угрозе терактов в Северной Македонии

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Скопье. Фото: © flickr/Andrzej Wójtowicz

Госдеп США предупредил об угрозе терактов в Северной Македонии. По данным ведомства, террористы могут напасть в общественных местах и на массовых мероприятиях с применением оружия и транспортных средств. Полиция Северной Македонии проводит операцию по предотвращению возможных атак.

— МВД... принимает оперативно-тактические меры с целью идентификации возможных организаторов, пособников и исполнителей терактов, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на территории страны проходят обыски, однако о задержаниях не сообщается.

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