Власти заявили о готовности расселить всех жильцов дома в Магнитогорске

По словам губернатора Челябинской области, порядок предоставления нового жилья определят после экспертизы уцелевшей части здания.

Даже если печально известный дом в Магнитогорске окажется пригодным для проживания, все желающие переехать получат новые квартиры, заверил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Он заявил, что сейчас первоочередные задачи — демонтировать пострадавшие при взрыве седьмой и восьмой подъезды, а затем провести экспертизу здания.

— Если всё здание будет признаваться аварийным — будем расселять всё здание. Также деньги на федеральном уровне выделены. Если нет, то тот, кто хочет уехать, будет квартиры выкупать. Кто хочет остаться — останется, — рассказал Дубровский.

Как ранее писал Лайф, расселить всех жильцов частично рухнувшей многоэтажки поручил президент России Владимир Путин. По предварительной оценке, на это потребуется 1,3 миллиарда рублей.

Эти деньги планируют взять из федерального и регионального бюджетов. Также президент посоветовал обратиться за помощью к Магнитогорскому металлургическому комбинату.

Напомним, 31 декабря 2018 года Магнитогорск потрясла трагедия: в жилом доме на улице Карла Маркса случился взрыв газа, рухнул целый подъезд, 39 человек погибли.