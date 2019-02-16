Порошенко убеждён, что ЕС примет новые санкции против России в ближайшие дни

Он также заявил, что провёл встречу с соавтором проекта решения о введении санкций — американским сенатором Джеймсом Ришем.

Президент Украины Пётр Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о своей уверенности в том, что Евросоюз в начале следующей недели примет новые санкции против России.

— Нет никакого сомнения, что в ближайшие дни, в начале следующей недели, санкции в Брюсселе в координации с Украиной точно будут приняты, — цитирует Порошенко УНИАН.

Украинский лидер отмечает, что "проект по санкциям составляет 124 страницы".

Напомним, ранее агентство Bloomberg узнало, что Евросоюз якобы согласовал санкции против восьми россиян из-за инцидента у Керченского пролива. Их имена не раскрываются. Также отмечается, что ограничения против российских компаний решено не вводить.