В результате стрельбы в Иллинойсе погибло пять человек

Число жертв стрельбы в штаб-квартире компании Henry Pratt в штате Иллинойс возросло до четырёх, сообщает Sky News. Также подтверждается, что стрелок был ликвидирован. Кроме того, пять человек получили ранения.
Полиция установила личность стрелка — это 45-летний сотрудник промышленного комплекса в городе Орора, где и произошёл инцидент.
Напомним, в пятницу мужчина открыл стрельбу в здании компании Henry Pratt в городе Орора. Изначально сообщалось о четырёх раненых полицейских и неизвестном числе пострадавших среди гражданского населения.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени