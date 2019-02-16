В результате стрельбы в Иллинойсе погибло пять человек

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В результате стрельбы в Иллинойсе погибло пять человек

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Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

В Белом доме рассказали, что президент США Дональд Трамп проинформирован об инциденте.

Число жертв стрельбы в штаб-квартире компании Henry Pratt в штате Иллинойс возросло до четырёх, сообщает Sky News. Также подтверждается, что стрелок был ликвидирован. Кроме того, пять человек получили ранения.

Полиция установила личность стрелка — это 45-летний сотрудник промышленного комплекса в городе Орора, где и произошёл инцидент.

Напомним, в пятницу мужчина открыл стрельбу в здании компании Henry Pratt в городе Орора. Изначально сообщалось о четырёх раненых полицейских и неизвестном числе пострадавших среди гражданского населения.

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