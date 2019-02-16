Опубликовано видео испытаний нового экспортного танка Т-90МС

Видеозапись испытаний экспортной версии новейшего российского основного боевого танка Т-90МС была опубликована на телеканале "Звезда".

Новинка оснащена динамической защитой третьего поколения для противодействия широкому ряду противотанковых вооружений. Помимо того, была улучшена кучность стрельбы из установленной на машине 125-мм пушки, а также повышена её живучесть. Кроме того, Т-90МС оснащён системой коллективной атаки, которая позволяет скоординировать всех участников боевых действий в единую сеть.

Отмечается, что, несмотря на возросший уровень защищённости, масса боевой машины по-прежнему осталась в пределах 50 тонн, что даёт весомые преимущества перед конкурентами не только по запасу хода, проходимости, но и тактической мобильности.