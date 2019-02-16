В Конгрессе США начали расследование после введения Трампом режима ЧП

По словам демократов, юристконсульта Белого дома и чиновников Минюста вызовут на допрос.

В США началось расследование после введения в стране чрезвычайного положения, сообщается на сайте юридического комитета палаты представителей конгресса.

Конгрессмены-демократы намерены выяснить, насколько правомерными были действия президента США Дональда Трампа.

— Мы считаем, что ваша декларация о введении режима чрезвычайного положения представляет собой безрассудное пренебрежение принципом разделения властей и вашими собственными обязанностями согласно нашей конституции, — заявили в палате представителей, обращаясь к главе государства.

Демократы добавили, что для дачи показаний по этому вопросу вызовут юридического консультанта Белого дома Пэта Чиполлоне и сотрудников Министерства юстиции.

Как ранее писал Лайф, Трамп объявил в США режим ЧП, поскольку это позволяет ему без согласия конгресса получить деньги на строительство стены на границе с Мексикой.

Напомним, Трамп требовал на этот проект 5,7 млрд долларов, но в конгрессе это вызвало жаркие споры. Они закончились тем, что в декабре 2018 года не удалось утвердить годовой бюджет и начался шатдаун, то есть правительство осталось без финансирования и частично перестало работать.