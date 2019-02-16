В Аргентине упал вертолёт с туристами — видео

Частный вертолёт с американскими туристами на борту упал на землю, после чего перевернулся. Инцидент произошёл в аргентинской провинции Мендоса, сообщает The Sun.

На кадрах видно, как оператор снимает из кабины стремительное приближение вертолёта к земле. В какой-то момент раздаётся продолжительный громкий звук, после чего изображение начинает дрожать, а затем вертолёт резко сваливается на бок и задевает лопастями землю.

Сообщается, что во время полёта пилот заметил неисправность машины и решил провести экстренную посадку, которая закончилась достаточно удачно, ведь оба пассажира остались живы и не получили серьёзных травм, как и сам пилот, в отличие от вертолёта.