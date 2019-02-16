Спецпрокурор Мюллер порекомендовал до 24 лет тюрьмы для Манафорта

В суде заявили, что экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа больше 10 лет вёл себя так, словно он выше закона.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что бывший глава предвыборного штаба президента Дональда Трампа Пол Манафорт заслуживает тюремного заключения на срок от 19 до 24 лет. Об этом говорится в документах суда.

— В конце концов, Манафорт более 10 лет действовал так, как если бы он был выше закона, и лишил федеральное правительство и различные финансовые институты миллионов долларов, — сказано в материалах.

По мнению прокуратуры, возраст обвиняемого (а ему 69 лет) не может стать смягчающим обстоятельством и не уменьшает риска того, что он вернётся к преступной деятельности.

Как ранее писал Лайф, в 2016 году Манафорта обвинили в незаконном получении средств, бизнес-связях с Россией, сговоре против США, отмывании денег и других правонарушениях. Суд присяжных признал его виновным по восьми из 18 пунктов. Они связаны в том числе с нарушениями налогового и банковского законодательства и сокрытием банковских счетов за границей.