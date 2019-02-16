Самолёт, перевозивший девичник Дженнифер Энистон, совершил аварийную посадку

Во время полёта выяснилось, что у лайнера отсутствует одно из колёс шасси, и пилот принял решение повернуть обратно.

Перелёт "девичника" Дженнифер Энистон в Мексику по случаю празднования 50-летия звезды едва не закончился трагически, поскольку у перевозившего их лайнера во время взлёта отвалилось одно колесо шасси, сообщает The Sun.

Jennifer Aniston and Courteney Cox in birthday private jet terror: Flight loses a tyre while taking off for Mexico and is forced to return to LA for emergency landing pic.twitter.com/vBOiaAHPTR — Blanche V. Mercaldi (@tammytabby) 16 февраля 2019 г.

По информации журналистов, на борту самолёта находилась сама Энистон, а также её подруга по сериалу "Друзья" Кортни Кокс и ещё 12 человек, среди которых супруга комика Джимми Киммела Молли, а также актриса Аманд Анка.

Утром 15 февраля вся эта компания должна была приземлиться в аэропорту Лос-Кабос в мексиканском штате Нижняя Калифорния. Но во время полёта выяснилось, что у лайнера отсутствует одно из колёс шасси. И хотя самолёт в этот момент уже приближался к воздушной зоне Мексики, экипаж принял решение повернуть и совершить посадку в аэропорту Онтарио, поскольку это было безопаснее.

The plane #JenniferAniston was on totally fucked her based on the flight pattern from the emergency landing she had to make @TMZ pic.twitter.com/PYbv3osyWw — Josh E. Oliver (@JoshEOliver) 15 февраля 2019 г.

В течение нескольких часов воздушное судно кружило над аэропортом, вырабатывая излишки топлива, а потом успешно приземлилось. После некоторого ожидания звёздные пассажиры перешли на другой борт и продолжили свой путь на мексиканский курорт, чтобы отпраздновать наконец день рождения Энистон.