После гнева Тарантино и Клуни в США передумали вручать "Оскар" во время рекламы

Десятки деятелей киноиндустрии направили письмо в Академию киноискусств с протестом против изменения порядка награждения. Новые правила разгневали в том числе Квентина Тарантино и Джорджа Клуни.

Американская академия киноискусств отменила решение награждать победителей премии "Оскар" в четырёх номинациях во время рекламных пауз. Об этом сообщается на её официальном сайте.

— Все награды академии будут вручены без купюр, в традиционном формате, — заверили в академии.

Как ранее писал Лайф, на "Оскаре-2019" планировали наградить за лучшую операторскую работу, монтаж, грим и работу стилиста во время рекламы. Это значит, что зрители не увидели бы этих торжественных моментов.

Такую идею подвергли критике десятки деятелей кино, в том числе режиссёры Квентин Тарантино и Спайк Ли, а также актёр Джордж Клуни. Они направили в киноакадемию письмо с призывом вернуться к прежнему распорядку.

Церемония вручения премии "Оскар" пройдёт 24 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе. Она станет уже 91-й.