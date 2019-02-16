Эрдоган объяснил, почему ЕС не хочет принимать Турцию в свой состав

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал "единственную причину", по которой ЕС не принимает Турцию в свой состав.
— Единственной причиной, по которой Турцию не принимают в ЕС, является то, что мы мусульманская страна. Так пусть тогда они об этом скажут прямо, — сказал он в эфире телеканала А Haber.
Год назад Эрдоган уже заявлял, что турецкий народ очень устал от переговоров с ЕС и Анкара не намерена постоянно просить о принятии в состав объединения. Кроме того, президент Турции считает, что страна ничего не потеряет, если не станет членом Евросоюза.
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