Эрдоган объяснил, почему ЕС не хочет принимать Турцию в свой состав

Переговоры о приёме страны в ЕС ведутся с 2005 года. Чтобы вступить в объединение, необходимо успешное завершение переговоров с Еврокомиссией и единогласная поддержка государств – членов союза.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал "единственную причину", по которой ЕС не принимает Турцию в свой состав.

— Единственной причиной, по которой Турцию не принимают в ЕС, является то, что мы мусульманская страна. Так пусть тогда они об этом скажут прямо, — сказал он в эфире телеканала А Haber.

Год назад Эрдоган уже заявлял, что турецкий народ очень устал от переговоров с ЕС и Анкара не намерена постоянно просить о принятии в состав объединения. Кроме того, президент Турции считает, что страна ничего не потеряет, если не станет членом Евросоюза.