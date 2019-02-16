"Заменим Россию". Депутат Рады заявил, что Украина может поставлять газ в Европу

Парламентарий уверен, что "Северный поток — 2" Европе не нужен, поскольку "колоссальные" запасы топлива есть в Незалежной.

Украина может нарастить добычу природного газа и поставлять его в Европу вместо России, заявил депутат Верховной рады Сергей Тарута.

— Можем заменить Россию на этом рынке. И стать сильным субъектом на мировом рынке газа, — написал он в "Фейсбуке".

Парламентарий добавил, что Евросоюз, по его мнению, оценивает "Северный поток — 2" с точки зрения экономической выгоды, а для Вашингтона строительство газопровода — вопрос безопасности, поскольку США не хотят, чтобы топливо покупали у их "потенциального противника".

— Считаю, что Украина в газовом вопросе может перестать быть проблемой для Европы и стать решением, — отметил Тарута.

Как ранее писал Лайф, этот же парламентарий в сентябре 2018 года назвал запасы природного газа на Украине "колоссальными" и одними из крупнейших в мире.