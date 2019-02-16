Электронная сигарета вызвала пожар на борту самолёта в США

Электронная сигарета едва не спровоцировала серьёзный пожар на борту самолёта, выполнявшего рейс из Нью-Йорка в Хьюстон. Курительное устройство загорелось во время посадки пассажиров прямо на багажной полке. Об этом сообщает The Sun.

Fire just broke out on a Delta flight. I was sitting a few rows back but another person was sitting closer and caught video of the flames! Apparently a vape pen exploded and caught a bag on fire. @nowthisnews pic.twitter.com/DYdlfvTM0g — Rex Sakamoto (@Rexamoto) 13 февраля 2019 г.

Один из пассажиров, сидевший неподалёку, заметил, что багаж его соседа на полке загорелся. Он молниеносно достал свой мобильный телефон, чтобы снять происходящее на камеру, и подождал, пока кто-то обратит внимание персонала на возгорание.

После этого в дело вмешалась бортпроводник, она взяла огнетушитель, попросила убрать в сторону всё, что не горит и представляет ценность, после чего ликвидировала возгорание. Все пассажиры покинули борт и отправились к месту назначения на другом самолёте.

По словам представителя авиакомпании, пламя возникло из-за перегрева электронной сигареты, которое могло произойти из-за слишком продолжительной зарядки устройства.