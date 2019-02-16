Землевладельцы Техаса подали в суд на Трампа из-за его планов построить стену

Президент США ввёл режим ЧП в стране, чтобы получить деньги на строительство заграждений. Эти планы не обрадовали хозяев приграничных участков.

Некоммерческая организация по защите прав потребителей Public Citizen подала в суд на главу Белого дома Дональда Трампа. Об этом она сообщила на своём официальном сайте.

Организация выступила от имени землевладельцев штата Техас, которые не хотят, чтобы на их участках воздвигли "стену Трампа". Иск составили после того, как президент объявил о введении в стране чрезвычайного положения.

Как ранее писал Лайф, Трамп принял эту меру, поскольку режим ЧП позволяет ему без согласия конгресса добиться выделения необходимых средств на стену. Он требовал на проект 5,7 млрд долларов. Позже глава государства заявил, что намерен получить уже 8 млрд.