Жилой дом обрушился в Китае, несколько человек остаются под завалами

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Жилой дом обрушился в Китае, несколько человек остаются под завалами

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Жилой дом обрушился в провинции Фуцзянь на востоке Китая ранним утром в субботу, под завалами оказалось не менее 10 человек, сообщает CGTN.

По предварительным данным, семеро из них были спасены и отправлены в больницу.

На месте продолжают работать спасатели и медики. Полиция выясняет причины инцидента.

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