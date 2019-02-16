Жилой дом обрушился в Китае, несколько человек остаются под завалами

Жилой дом обрушился в провинции Фуцзянь на востоке Китая ранним утром в субботу, под завалами оказалось не менее 10 человек, сообщает CGTN.

По предварительным данным, семеро из них были спасены и отправлены в больницу.

Rescue work underway at site of collapsed building in E China https://t.co/FB5PBKKkUo pic.twitter.com/7B6GYNrALr — CGTN (@CGTNOfficial) 16 февраля 2019 г.

На месте продолжают работать спасатели и медики. Полиция выясняет причины инцидента.