Тело погибшего футболиста "Кардиффа" Салы доставили на родину в Аргентину

Тело аргентинского игрока футбольного клуба "Кардифф сити" Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе над Ла-Маншем, было доставлено на родину. Об этом сообщает "Би-би-си".

16 февраля в городке Прогресо в спортзале первого клуба Салы "Сан-Мартин де Прогресо" состоится церемония прощания. Ожидается, что на неё придут почти все местные жители — около трёх тысяч человек.

Свои делегации на церемонию отправят и футбольный клуб "Нант", за который футболист выступал до последнего времени, и "Кардифф сити", в который он перешёл за £15 млн, но так и не успел сыграть ни одного матча. После церемонии тело футболиста доставят в город Санта-Фе, где оно будет кремировано.

Напомним, 22 января самолёт с футболистом Эмилиано Салой пропал с экранов радаров. Официальная спасательная операция завершилась 3 февраля, однако родственникам удалось собрать пожертвования на частную поисковую операцию и 7 февраля тело спортсмена смогли обнаружить и извлечь из-под обломков.