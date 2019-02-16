В Минобороны рассказали о салюте в День защитника Отечества

В День защитника Отечества, 23 февраля, в 21:00 по местному времени в ряде городов России прогремит праздничный салют. В программе будет 30 холостых залпов артиллерийских орудий и пусков фейерверков, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

Салюты запустят в городах-героях — Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Севастополе, Смоленске, Туле. Также увидеть залпы можно будет в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Напомним, в этом году 23 февраля выпадает на субботу, однако дополнительный выходной день по случаю праздника отменяется и переносится на майские праздники. При этом в пятницу, 22 февраля, россиян ждёт укороченный рабочий день.