Болтон сообщил о тайных переговорах командования ВС Венесуэлы с оппозицией

По его словам, уровень коррупции в высшем военном руководстве Боливарианской Республики находится на невероятно высоком уровне.

Члены командования Вооружённых сил Венесуэлы втайне от президента Николаса Мадуро ведут переговоры с оппозицией, об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью Fox News.

— Ключевые генералы и политики, поддерживающие Мадуро, ведут постоянные переговоры с оппозицией. Президент (Мадуро) этого не видит, это происходит неочевидно, однако переговоры они ведут, — сказал он.

Говоря об этом, Болтон выразил уверенность в повальной коррумпированности высшего военного руководства Боливарианской Республики.

— В Венесуэле насчитывается две тысячи генералов. Это больше, чем во всех странах НАТО вместе взятых. Это говорит нам о том, где именно коренится коррупция, — заявил Болтон.

Он также отметил, что президент США Дональд Трамп "очень сильно" интересуется возможностью военной интервенции в Венесуэлу и у них даже состоялось несколько разговоров по этому поводу, однако приказов о начале подготовки конкретных планов американский лидер пока не отдавал.

Ранее Лайф сообщал, что Хуан Гуайдо, лидер венесуэльской оппозиции, обратился к венесуэльским военнослужащим и дал им срок восемь дней, чтобы "встать на сторону конституции".