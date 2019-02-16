СМИ: Стрелок из Иллинойса открыл огонь на предприятии из-за увольнения

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СМИ: Стрелок из Иллинойса открыл огонь на предприятии из-за увольнения

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Фото: © Twitter/Radio Cuervo Uruguay‏

Ранее стало известно, что нападавший — один из сотрудников компании Henry Pratt, 45-летний Гэри Мартин.

Открывший стрельбу в штаб-квартире компании Henry Pratt сотрудник пошёл на такой шаг после известия об увольнении. Об этом сообщает телеканал ABC 7 со ссылкой на свои источники.

По его данным, Гэри Мартин проработал в компании около 15 лет и 15 февраля ему сообщили об увольнении, после чего мужчина открыл огонь прямо во время встречи, а затем продолжил стрельбу на территории предприятия.

Напомним, в результате стрельбы в штаб-квартире Henry Pratt в штате Иллинойс погибло пять человек, сам стрелок также был ликвидирован. Ещё пятеро пострадали.

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