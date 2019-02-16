Футболист молодёжки "Манчестер Юнайтед" победил рак

Защитник молодёжной команды "Манчестер Юнайтед", 19-летний Макс Тэйлор смог победить онкологическое заболевание. Ему успешно провели химиотерапию, и сейчас он проходит курс реабилитации. Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

— Я хочу поблагодарить клуб, который помогал мне с первого дня. Словами не описать, как в борьбе с болезнью мне помогала семья — моя мать, отчим Мэттью, брат Джордж, моя девушка Лидия и все остальные, это была неоценимая поддержка, — сказал он.

Кроме того, он адресовал слова благодарности медицинскому персоналу из больницы Кристи, а также девушке по имени Мелисса из благотворительной организации, которая принимала непосредственное участие в его выздоровлении.

Сообщается, что Макс Тэйлор, ранее выступавший под фамилией Данн, за два предыдущих сезона сыграл в молодёжном первенстве премьер-лиги для игроков не старше 18 лет 27 матчей. Несколько раз его имя попадало в заявку команды в играх Юношеской лиги УЕФА.