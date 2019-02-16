Российский боец ММА покинул октагон на носилках после удара в пах

Главный бой турнира Bellator 215 между Мэттом Митрионом и Сергеем Харитоновым признан несостоявшимся из-за сокрушительного удара в пах, который получил российский боец, после чего не смог продолжить поединок.

Сильнее разочарования зрителей может быть только боль Харитонова. На 15-й секунде первого раунда американец проводит удар ногой, но случайно попадает "ниже пояса" своему сопернику. Рефери не определил в действиях Митриона умысла и признал бой несостоявшимся. Теперь бойцов, возможно, ждёт реванш.

Комментируя случившееся, Митрион принёс свои извинения Сергею и всем фанатам.