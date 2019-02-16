Съёмки девятого эпизода "Звёздных войн" завершились

Премьера последней части новейшей трилогии запланирована на 19 декабря 2019 года.

Завершились съёмки девятого эпизода "Звёздных войн". Об этом на своей странице в "Инстаграме" рассказал режиссёр картины Джей Джей Абрамс, поблагодарив команду за работу.

— Нет нормального способа поблагодарить эту действительно волшебную команду и актёров. Я перед всеми вами в вечном долгу, — написал он.

Напомним, "Звёздные войны" вернулись на большие экраны в 2015 году с седьмым эпизодом под названием "Пробуждение силы". Режиссёром, продюсером и сценаристом первой части новой трилогии стал Абрамс, режиссёром восьмой части уже стал Райан Джонсон, а Абрамс остался исполнительным продюсером. Он вернулся на пост режиссёра в нынешней, девятой части.

Действие фильма начнётся спустя год после событий, показанных в предыдущем фильме "Звёздные войны. Последние джедаи". Премьера новой части трилогии запланирована на 19 декабря 2019 года.