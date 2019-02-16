Учёные назвали регионы РФ, куда глобальное потепление приближается быстрее всего

Отмечается, что в среднем по земному шару темпы роста температуры приземного воздуха движутся гораздо медленнее и составляют +0,18 °С за 10 лет, тогда как в России этот показатель равен +0,45 °C за тот же период времени.

Среднегодовое повышение температуры приземного воздуха, оно же глобальное потепление, быстрее всего приходит в Центральный федеральный округ России. Об этом заявил ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова в интервью RT.

По данным учёных, среднегодовая температура воздуха в центральной России повышается на +0,57 °C за десять лет. Затем идёт Северо-Западный — с результатом +0,54 °C и Южный федеральный округ с аналогичным показателем.

Несколько медленнее потепление происходит на Дальнем Востоке — +0,50 °C, в Приволжском федеральном округе (здесь +0,45 °C), а также в Северо-Кавказском, где данный показатель составляет +0,43 °C. Самые низкие темпы потепления фиксируются в Уральском и Сибирском федеральных округах с показателем +0,37 °C и +0,35 °C соответственно.

При этом отмечается, что в среднем по земному шару темпы потепления приземного воздуха движутся гораздо медленнее и составляют +0,18 °С за десять лет, тогда как в России этот показатель равен +0,45 °C за тот же период времени.

Комментируя же темпы потепления в российских регионах, Макарова объяснила, что неравномерность показаний связана прежде всего с географическим положением конкретного округа.

Так, низкие показатели Сибирского и Уральского округов вызваны их удалённостью от тёплых морей, которые могут оказывать влияние, тогда как в Центральном округе, например, зимой вовсю орудуют влажные воздушные течения Атлантики, регулярно повышая температуру. Им на смену летом приходят тёплые воздушные массы Африки и Ближнего Востока.