Порошенко встретится в Мюнхене с вице-президентом США

Лидер Незалежной намерен обсудить с Майком Пенсом вопросы безопасности и реформ.

Президент Украины Пётр Порошенко сегодня, 16 февраля, встретится с вице-президентом США Майком Пенсом. Предстоящие переговоры он анонсировал на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

— Направления нашего разговора будут идти и с точки зрения безопасности, и с точки зрения НАТО и поддержки реформ, — сказал лидер Незалежной.

Порошенко также сообщил о намерении обсудить перечисленные вопросы с американской делегацией, которая представлена на конференции в Мюнхене "в большом количестве".

Ранее украинский лидер заявил о своей уверенности в том, что Евросоюз в начале следующей недели примет новые санкции против России.