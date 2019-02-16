Краш-тест пройден! Названы самые безопасные автомобили

Лидерами в категории "Большой семейный автомобиль" стали Audi A6, Mazda 6 и Volvo V60.

Специалисты назвали самые безопасные автомобили 2019 года на основе краш-тестов, проведённых европейской организацией Euro-NCAP. Рейтинг, который возглавил Mercedes-Benz A-Class, опубликован на портале CarBuyer.

Испытания говорят, что немец может обеспечить 96-процентную безопасность взрослых пассажиров при любой аварии. Mercedes-Benz A-Class обладает ассистентами торможения и удержания в полосе, а также умеет отслеживать усталость водителя. Второе и третье места в категории "Небольшой семейный автомобиль" заняли обновлённый Ford Focus и Nissan Leaf соответственно. Вся тройка получила от экспертов пять звёзд.

Лидером в категории "большой семейный автомобиль" стала модель Audi A6, показав себя лучшей по безопасности для взрослых пассажиров и детей. Баллов седану добавили технологии помощи водителю, в частности система слежения за слепыми зонами. В тройке также оказались Mazda 6 и Volvo V60.

Среди кроссоверов лидерами стали BMW X5 — 89% и 86% безопасности для взрослых и детей соответственно. Второе и третье места в этой категории заняли Volkswagen Touareg и Jaguar I-Pace.