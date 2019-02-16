Помпео призвал Пакистан не давать убежище террористам

Госсекретарь США подчеркнул, что подобные действия угрожают международной безопасности.

США осуждает теракт в Индии, жертвами которого стали, по последним данным, 45 человек, и призывает Пакистан не предоставлять убежище террористам. Об этом в своём микроблоге в "Твиттере" написал госсекретарь США Майк Помпео.

— Мы проявляем солидарность с Индией в её борьбе с терроризмом, — отметил он. — Пакистан не должен предоставлять убежища террористам, что угрожает международной безопасности.

Как писал Лайф, подрыв террориста-смертника произошёл 14 февраля, когда колонна из 78 автомобилей перевозила более 2500 сотрудников Центрального резервного полицейского управления. Жертвами произошедшего стали 45 сотрудников полицейского управления.