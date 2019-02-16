В Подмосковье скорый поезд насмерть сбил двух мужчин

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, расследованием которого занимаются сотрудники СК.

В Московской области два человека погибли, попав под колёса поезда дальнего следования. Инцидент произошёл у станции Видное. Об этом сообщает ТАСС.

— Скорый поезд Москва — Тамбов сбил двоих мужчин, в результате чего оба скончались, — сказано в сообщении пресс-службы УТ МВД России по ЦФО.

Отмечается, что на месте происшествия работают полицейские — они устанавливают обстоятельства случившегося.

Как уточняет агентство, мужчины могли переходить железнодорожные пути в неположенном месте.

Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье поезд сбил двух подростков — один из них скончался от полученных травм.