Москву и Казань назвали лидерами по развитию волонтёрского движения в России

Москва и Казань названы лидерами в сфере поддержки волонтёрского движения в России. Гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева отметила, что "механизм поддержки волонтёрства запущен" и в стране созданы уже 44 волонтёрских центра.
— Вчера мы награждали Сергея Семёновича Собянина в номинации "Лучшие социально-экономические практики" как раз за эффективную работу Москвы по поддержке добровольчества... Казань, безусловно, Татарстан, — ответила Чупшева агентству ТАСС на вопрос о лучших волонтёрских центрах России.
В декабре прошлого года в Москве открылся фестиваль добровольческого движения. На нём были подведены итоги года, объявленного президентом России Годом добровольца (волонтёра).
Владимир Путин призвал чиновников не бюрократизировать движение волонтёров.
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