Москву и Казань назвали лидерами по развитию волонтёрского движения в России

По словам главы АСИ, раньше в России волонтёров почти не замечали, а за последние пару лет добровольцы стали рассматриваться как отдельное движение.

Москва и Казань названы лидерами в сфере поддержки волонтёрского движения в России. Гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева отметила, что "механизм поддержки волонтёрства запущен" и в стране созданы уже 44 волонтёрских центра.

— Вчера мы награждали Сергея Семёновича Собянина в номинации "Лучшие социально-экономические практики" как раз за эффективную работу Москвы по поддержке добровольчества... Казань, безусловно, Татарстан, — ответила Чупшева агентству ТАСС на вопрос о лучших волонтёрских центрах России.

В декабре прошлого года в Москве открылся фестиваль добровольческого движения. На нём были подведены итоги года, объявленного президентом России Годом добровольца (волонтёра).

Владимир Путин призвал чиновников не бюрократизировать движение волонтёров.