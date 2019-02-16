В московских аэропортах снова разрешили сидеть на полу и мыться в туалетах

Московская межрегиональная транспортная прокуратура отменила ряд запретов, введённых ранее в столичных аэропортах "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский". По факту проверки правила признаны "противоречащими требованиям федерального законодательства в области государственного регулирования развития авиации".
Таким образом, пассажирам снова можно находиться в воздушных гаванях в дурно пахнущей одежде, кататься на роликах, слушать музыку без наушников, передвигаться по территории аэропорта "верхом на животных", переодеваться или мыться в туалетах. Особый резонанс вызвал запрет лежать или сидеть на полу в аэропортах. Теперь за это штрафовать не будут.
Напомним, наказывать пассажиров аэропортов "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" за нарушения правил поведения было решено в апреле 2018 года.
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