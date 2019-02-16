Профессор из США рассказал об опасности союза России и Китая для Штатов

По мнению учёного, сближение РФ и КНР в ряде сфер позволит каждой из стран противостоять Соединённым Штатам.

Сближение России и Китая угрожает мировой гегемонии США и чревато увяданием американского научно-технического потенциала. Об этом в своей статье для Bloomberg написал профессор университета Джона Хопкинса Хал Брэнд, основываясь на выводах разведведомств Штатов, которые, по мнению автора, пролили свет на мировые тенденции.

Эти тенденции, считает Брэнд, "могут серьёзно изменить мировую обстановку к худшему" и в первую очередь речь идёт о сближении России и Китая (в сфере военных учений, экспорте вооружения, энергетики, экономики). Профессор утверждает, что это позволит каждой из стран противостоять США.

В то же время Брэнд отмечает, что негативная риторика американского президента Дональда Трампа в адрес союзников, а также склонность лидера страны к ведению торговых войн против ближайших партнёров привели к тому, что многие страны решили пересмотреть отношения в мире.

Профессор также рассказал, какая страна, по его мнению, получит преимущество над другими. Брэнд считает, что это зависит от того, кто будет господствовать над новыми технологиями, в числе которых искусственный интеллект, квантовые вычисления и синтетическая биология. При этом автор не уверен, что США в этой гонке вырвутся вперёд.

— На протяжении многих десятилетий американцы считали своё технологическое преимущество геополитическим тузом в рукаве, — сказал он. — Однако теперь технологические прорывы грозят увяданием американской власти и смутными временами для всего мира.

Как писал Лайф, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о "неудобном положении" США в Арктике, отметив, что когда Штаты "отступают", то в образовавшийся вакуум врываются Китай и Россия, заполняя его.