В России может сократиться число моногородов

В качестве примера приводится Череповец, который может покинуть перечень "по положительным причинам".

Перечень российских моногородов планируют пересмотреть в апреле 2019 года. Вероятно, часть муниципалитетов выйдет из этого списка, сообщает ТАСС со ссылкой на Ирину Макиеву, главу Фонда развития моногородов.

— Мы ждём [пересмотра списка] в апреле, соответствующее поручение есть у Минэкономразвития РФ. Нужно посмотреть и уточнить критерии отнесения, — заявила Макиева в интервью агентству на Российском инвестиционном форуме, который проходил в Сочи.

По её словам, если работавшее раньше предприятие закрылось, то это уже не моногород, так как зависимости от него нет.

Сегодня в списке представлены 319 моногородов. Макиева отметила, что некоторые из них, например Череповец, по положительным причинам могут покинуть этот перечень.

Напомним, Российский инвестиционный форум проходил в Сочи 14 и 15 февраля. На нём был подписан инвестиционный контракт о строительстве в Москве современного мясоперерабатывающего комбината.