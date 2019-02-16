Эрдоган не исключил возможности совместных операций с Россией и Ираном в Идлибе

Он отметил, что государствам — гарантам Астанинского процесса важна безопасность сирийского народа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара, Москва и Тегеран могут провести совместные операции против террористов в сирийской провинции Идлиб. Об этом пишет газета Hurriyet.

— Совместные операции (с Россией и Ираном) могут проводиться в любое время в соответствии с развитием событий. Для этого нет никаких препятствий. Нам важна безопасность жителей Идлиба, — сказал Эрдоган турецким журналистам во время перелёта из Сочи в Анкару.

Напомним, 15 февраля в Сочи состоялись переговоры Владимира Путина, Реджепа Эрдогана и Хасана Рухани по урегулированию в Сирии. Президент РФ заявил, что они были "обстоятельные" и прошли "в конструктивном и деловом ключе".

В ходе встречи главы государств — гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию оценили последствия возможного вывода американских войск из САР.