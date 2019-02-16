Помощник лидера КНДР прибыл в Ханой для подготовки встречи Трампа и Ким Чен Ына

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Помощник лидера КНДР прибыл в Ханой для подготовки встречи Трампа и Ким Чен Ына

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Ранее американский президент уточнил, что саммит состоится 27–28 февраля во вьетнамской столице.

Глава секретариата Госсовета КНДР, ближайший помощник и фактический руководитель администрации Ким Чен Ына Ким Чхан Сон прилетел в Ханой. Кадры из аэропорта опубликовал японский телеканал NHK.

Согласно данным телеканала, целью визита помощника северокорейского лидера является подготовка к предстоящему саммиту Дональда Трампа и Ким Чен Ына. В частности, высокопоставленный чиновник должен осмотреть возможные места проведения переговоров и согласовать с американской стороной повестку встречи.

Ранее президент США подтвердил, что его вторая по счёту встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится 27–28 февраля во вьетнамской столице. Первая прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре.

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