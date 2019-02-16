Родители погибшей от "Новичка" британки потребовали объяснений от властей

Семья погибшей Дон Стерджес также заявила, что не испытывает ненависти к России, которую британские власти обвиняют в отравлении в Солсбери.

Родители британки Дон Стерджес, которая скончалась прошлым летом, предположительно, от воздействия нервно-паралитического вещества "Новичок" недалеко от Солсбери, заявили, что хотели бы услышать от Правительства Великобритании все обстоятельства трагедии.

— Я хочу справедливости от нашего собственного правительства. Что они прячут? Я не думаю, что они выложили перед нами все факты. Если кого-нибудь я и обвиняю, так это правительство. Потому что оно поселило Скрипалей в Солсбери, — заявил в интервью The Guardian отец погибшей Стэн Стерджес.

Стэн и Кэролайн Стерджес также рассказали, что они обижены на СМИ за то, как была изображена их дочь. Мать троих детей из уважаемой семьи журналисты называли бездомной наркоманкой. А к самим Скрипалям пара испытывает сложные чувства.

— Печально, что они оказались в коме, но не стали настоящими жертвами. Он (Скрипаль) рисковал, он должен был знать, что существуют шансы, что некоторые люди всё ещё преследуют его, — высказалась Кэролайн.

В июле прошлого года Лайф рассказывал что отравленная в Эймсбери нервно-паралитическим веществом женщина скончалась вечером 8 июля. Британские власти обвинили в её гибели российские спецслужбы. По сведениям СМИ, доза "Новичка" применённого в Англии могла убить четыре тысячи человек.

Ранее МИД РФ назвал информационным вбросом данные о "третьем отравителе" в Солсбери.