"Практические кейсы". Кириенко рассказал о заданиях для конкурса "Лидеры России"

Отмечается, что уже на этапе полуфинала и тем более финала крупные компании присматриваются к участникам.

Большая часть заданий полуфиналов, а также все задания финала конкурса управленцев "Лидеры России" в нынешнем году — это практические кейсы, которые подготовили для участников крупнейшие российские компании, ставшие партнёрами конкурса. Об этом рассказал первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, отметив, что в целом речь идёт о двадцати компаниях, в числе которых Сбербанк, "Лукойл", РЖД, "Росатом" и другие.

— Если в прошлом году задания всё-таки больше шли из системы образования, то сейчас участникам предстоит решать практические кейсы, — сказал он во время выступления на открытии первого полуфинала для участников из ЦФО. — Это реальные сложные управленческие кейсы.

Говоря об отборе, Кириенко отметил, что около 16% участников не прошли повторное тестирование в полуфиналах, где нужно было подтвердить навыки, выполнив задания заочного этапа в присутствии жюри. По его мнению, попытки "жульничать" свидетельствуют, с одной стороны, об интересе к конкурсу, с другой — лидеры, которые пытаются добиться успеха смухлевав, не нужны.

— Главное соревнование в жизни — это соревнование с собой. С собственной ленью, собственными страхами, собственными опасениями, — добавил он.

По словам Кириенко, в этом году конкуренция в конкурсе жёстче, так как выросло и число участников. На старте, напомнил он, было порядка 227 тысяч заявок.

— Самое главное — это дать возможность людям быть востребованными, найти себя в органах управления на самом высоком уровне — и государственных должностях, муниципальных должностях, в крупных компаниях, государственных компаниях, — сказал Кириенко. — Не по блату, не по связям, а исключительно по своим талантам, профессионализму, воле, настойчивости, работоспособности.

Он также рассказал о некоторых результатах прошлогодних лидеров. Отметив, что ряд участников получили высокие посты, а в целом около 700 управленцев были приглашены на собеседования HR-службами. Он добавил, что уже на этапе полуфинала и тем более финала крупные компании присматриваются к участникам.

Первый сезон "Лидеров России" проводился с осени 2017 по февраль 2018 года. В нём приняли участие почти 200 тысяч человек. 67 из 103 победителей получили назначения. Двое из них заняли места губернаторов.