"Была мёртвая тишина". Шведских учёных испугала ночь на перевале Дятлова

Двое мужчин решили на себе проверить, каково это — переночевать в горах в минус 50.

Участники шведской экспедиции на перевал Дятлова спустя 60 лет после трагедии переночевали в палатке на месте гибели группы, пишет Aftonbladet. Ричард Хольмгрен и Андреас Лильегрен попытались разобраться в том, что произошло на перевале.

К Холат-сяхл, или горе мертвецов, экспедиция шла на лыжах тем же маршрутом, что и группа Дятлова. Её участники хотели понять действие таких физических нагрузок на человека.

Андреас Лильегрен рассказал, что не любит ночевать в палатках — в них он чувствует себя уязвимым. Исследователь поделился, что у него было особенное ощущение из-за ночёвки в таком месте.

Ричард Хольмгрен отметил, что они оказались будто во сне.

— Обычно кричат вороны или трещат ветки, но там стояла просто мёртвая тишина. Я с такой больше нигде не сталкивался, это было неприятно, — поделился Хольмгрен.

После посещения перевала Дятлова Хольмгрен пришёл к мнению, что группа погибла из-за погодного явления. Исследователь считает, что туристы-лыжники попали в необычайно сильную бурю. Он отметил, что многие травмы членов группы можно объяснить, уточнив, что тайна, скорее, кроется в мелочах.

— Я предпочитаю сохранять ореол загадочности и думать, что это военные, — поделился своими убеждениями Лильегрен, добавив, что готов склониться к версии про погубивший группу природный феномен.

Напомним, ранее на пресс-конференции в Екатеринбурге были представлены оригинальные материалы дела о гибели группы Дятлова 60 лет назад — свыше 400 страниц. Дело группы Дятлова будет скрыто от широкой публики ещё 15 лет.