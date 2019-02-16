Ядерная энергоустановка для ракеты "Буревестник" успешно прошла испытания

По словам инсайдера, тестировалась данная система на одном из полигонов в январе.

Малогабаритная ядерная энергетическая установка для новейшей российской межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник" успешно прошла испытания. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в отрасли.

— В январе на одном из полигонов успешно завершён важнейший этап испытаний крылатой дозвуковой ракеты комплекса "Буревестник" — испытания ядерной энергоустановки, — пояснил собеседник агентства.

Решение о начале разработки межконтинентальной крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" в России было принято в конце 2001 года после выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года.

Впервые о появлении нового оружия президент РФ Владимир Путин сообщил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Ракета была названа "Буревестник" по результатам открытого голосования, проведённого на сайте Минобороны РФ.