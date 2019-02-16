Пришлось вызывать спасателей. Влюблённые ночью приковали друг друга наручниками

Сотрудникам экстренного ведомства пришлось задействовать слесарный инструмент, чтобы освободить шутников.

В Новосибирске влюблённые в шутку приковали себя наручниками к перилам лестницы в подъезде дома, однако освободиться самостоятельно уже не смогли. Об этом сообщается в паблике муниципальной аварийно-спасательной службы во "ВКонтакте".

— Они попросили помощи у спасателей, — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл в доме по улице Б. Богаткова, спасателям они позвонили сегодня в 04:53 (08:53 мск).

— Прибыв по указанному адресу, спасатели обнаружили в подъезде дома молодого человека 1994 г.р. и девушку 2000 г.р., прикованных наручниками к перилам, — добавили в службе.

При помощи слесарного инструмента влюблённых освободили.