В Якутии прокуратура проверяет условия обучения в школе, размещённой в магазине

Как отмечается, строительство нового здания школы отложено региональными властями до 2022 года.

Прокуратура Республики Саха (Якутия) проверяет условия обучения в одной из школ Верхоянского района, сообщает ТАСС.

Здание школы в селе Сайды было построено в 1947 году и находится в аварийном состоянии. Школьники младших классов учатся в помещении детского сада, а старшеклассники — в здании магазина.

— Органами прокуратуры республики организована проверка условий обучения детей, проживающих в селе Сайды Верхоянского района, — сообщили в пресс-службе регионального управления надзорного ведомства.

Уточняется, что село находится в 200 километрах от райцентра и в нём проживают около ста детей школьного возраста. Поводом для проверки стали публикации в СМИ о таком нестандартном здании для школы.

Напомним, ранее в школе в Ульяновске учащихся накормили вафлями с червями.