"Под наблюдением". Facebook уличили в слежке за перемещением пользователей

На данный момент компания пометила как представляющих угрозу несколько сотен людей.

В "Фейсбуке" есть специальный отдел "Под наблюдением" (Be on lookout), специалисты которого постоянно отслеживают угрожающих компании пользователей. Перемещения потенциально опасных юзеров при необходимости проверяются через систему геолокации.

По данным телеканала CNBC, заносятся в чёрный список авторы гневных сообщений в соцсети или писем с угрозами в адрес "Фейсбука". В нём, в частности, агрессивно настроенные владельцы аккаунтов и недовольные увольнением экс-сотрудники компании. На данный момент потенциально опасными Facebook уже признала несколько сотен людей. При этом о попадании в чёрный список компания не информирует. Таким образом, человек может в нём находиться несколько лет и даже не подозревать об этом — отдел существует с 2008 года.

Конкретных критериев для попадания в список нет, решения принимаются относительно конкретных обстоятельств каждого случая. В качестве примера канал привёл случай, когда один из юзеров написал в соцсети сообщение: "Завтра вы все заплатите". Его отследили и, когда оказалось, что он находится в той же стране, где и офис, которому он угрожал, местную полицию уведомили о возможной угрозе. А пользователь был включён в число представляющих угрозу.

Ранее Лайф писал, что Facebook придумала новый способ слежки за пользователями.