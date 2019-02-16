Лужков прокомментировал идею объединить Москву и Подмосковье

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков прокомментировал идею депутата от ЛДПР Василия Власова объединить столицу с Подмосковьем в Московскую губернию. Своё мнение по этому вопросу он высказал РИА "Новости".
— Интеграция — вещь полезная, — отметил Лужков, добавив, что в данном контексте важна связь интеграции с экономикой, промышленностью, сельским хозяйством, а также поставками, обеспечивающими регион продовольствием, равно как и возможностью выполнять работы.
Экс-мэр столицы также заявил, что в вопросе интеграции важно решить, как именно должны выполняться властные полномочия. По мнению Лужкова, всё это "отдельный разговор, который требует, конечно, своего решения, рассмотрения". Однако заключил, что экономически эта идея полезна.
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