Лужков прокомментировал идею объединить Москву и Подмосковье

Экс-градоначальник отметил, что в вопросе интеграции важно решить, как именно должны выполняться властные полномочия.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков прокомментировал идею депутата от ЛДПР Василия Власова объединить столицу с Подмосковьем в Московскую губернию. Своё мнение по этому вопросу он высказал РИА "Новости".

— Интеграция — вещь полезная, — отметил Лужков, добавив, что в данном контексте важна связь интеграции с экономикой, промышленностью, сельским хозяйством, а также поставками, обеспечивающими регион продовольствием, равно как и возможностью выполнять работы.

Экс-мэр столицы также заявил, что в вопросе интеграции важно решить, как именно должны выполняться властные полномочия. По мнению Лужкова, всё это "отдельный разговор, который требует, конечно, своего решения, рассмотрения". Однако заключил, что экономически эта идея полезна.