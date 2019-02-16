В России подсчитали, какую часть рынка занимают иномарки

Среди них самыми распространёнными оказались японские, корейские и немецкие автомобили.

На 1 января 2019 года в России на долю легковых автомобилей приходилось 62% иномарок — 27 миллионов единиц. Отечественных машин — 16,5 миллиона, или 38%. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Эксперты отмечают, что из них наиболее распространёнными являются машины японских брендов (9,8 млн штук) — они занимают более 22% общего числа легковых авто.

Вдвое меньше машин южнокорейских автопроизводителей — 4,9 млн штук.

Помимо машин азиатских брендов, на дорогах страны представлены немецкие автомобили — 4,5 млн штук. Их доля превышает 10% общего числа легковушек.

Доля американских автомобилей составляет 7,5%, французских — 5,3%, чешских — 1,9%, китайских — 1,4%.

На долю зарубежных брендов, представляющих другие страны, приходится менее 1% российского автопарка.

Напомним, на начало года в стране было зарегистрировано чуть более 43,5 миллиона легковушек.