Гусман назвал Путина главным наставником конкурса "Лидеры России"

Первый замгендиректора ТАСС признался, что поначалу не верил в успех второго конкурса, но ошибся.

Первый замгендиректора ТАСС Михаил Гусман, являющийся членом наблюдательного совета всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России", назвал Президента РФ Владимира Путина главным наставником проекта.

— Справедливо будет сказать, что у этого конкурса есть главный наставник — это президент России, — сказал он, выступая на церемонии открытия первого полуфинала для регионов ЦФО. — Он действительно является главным наставником этого конкурса, он является главным наставником всех вас.

В ходе выступления Гусман признался, что поначалу не верил, что во второй год конкурса удастся повторить успех первого, однако ошибался.

— Нынешний конкурс проходит на порядок организованнее, точнее, если хотите, умнее и ярче, чем первый. Это о многом говорит, — подчеркнул Гусман.

Он также рассказал, ещё одной его ошибкой было то, что считал словосочетание "Лидеры России" слишком амбициозным и ответственным, однако убедился, что участники добиваются успеха и многое зависит от конкурсантов.

— Вы действительно лидеры России, — сказал он. — Именно на вас надежда в радостном будущем нашей страны.

Первый сезон "Лидеров России" проводился с осени 2017 по февраль 2018 года. В нём приняли участие почти 200 тысяч человек. Тогда 67 победителей из 103 получили назначения. Двое из них заняли места губернаторов.

Сейчас проводится второй сезон. Он находится на этапе полуфиналов. Финал состоится в марте в Сочи.

Как писал Лайф, заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко рассказал о заданиях для конкурса.