"Уже давно пора!" Савченко призвала ввести санкции против украинской власти

Бывшая лётчица находится под стражей с 23 марта 2018 по делу о попытке организации терактов и госпереворота.

Народный депутат Украины Надежда Савченко, арестованная по обвинению в подготовке терактов в Киеве, призвала ввести санкции против властей Незалежной. Об этом она заявила в зале Апелляционного суда Черниговской области, где проходило слушание по её делу. Прямая трансляция заседания велась на её странице в "Фейсбуке".

— Думаю, Европейскому суду по правам человека есть на что посмотреть в этом суде… Думаю, пора вводить санкции не только против власти России, но и против власти Украины. Уже давно пора, — заявила нардеп после оглашения вердикта суда о продлении её ареста.

Напомним, в марте прошлого года сотрудники СБУ задержали руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана при попытке вывезти из Донбасса крупную партию оружия. Позже была арестована нардеп Надежда Савченко.

Основанием для ареста послужило видео, на котором она в беседе с Рубаном предлагает уничтожить президента страны Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц украинского парламента для совершения госпереворота. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.