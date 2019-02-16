Сестра Бориса Джонсона разделась на ТВ, протестуя против Brexit — видео

Участники программы дебатов были шокированы поступком женщины, однако обратили случившееся в шутку.

Рэйчел Джонсон, сестра бывшего министра иностранных дел Великобритании и экс-мэра Лондона Бориса Джонсона, сняла одежду в прямом эфире телеканала Sky News. Таким образом женщина решила выразить протест против выхода Великобритании из Евросоюза.

Джонсон участвовала в шоу дебатов The Pledge, когда присутствующие вспомнили о профессоре Кембриджского университета Виктории Бейтман. Бейтман, протестуя против Brexit, разделась перед журналистами. Так же решила поступить и сестра экс-главы МИД Великобритании.

— В наши дни очень трудно сделать так, чтобы твой голос услышали, когда речь идет о Brexit, — заявила Рейчел Джонсон, когда разделась.

Против Brexit ранее протестовали собаководы, они прошлись по улицам с питомцами и символикой ЕС. А митинг против выхода Великобритании из ЕС собрал сто тысяч сторонников в Лондоне.