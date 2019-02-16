Эрдоган подтвердил намерение Турции купить российские ЗРС С-400

Ранее в Вашингтоне заявили, что в этом случае могут отказаться от передачи Анкаре истребителей F-35 и ввести санкции в отношении Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Анкара не собирается отказываться от покупки зенитных ракетных систем С-400 у России. Об этом со ссылкой на телеканал NTV сообщает агентство Reuters.

— Мы заключили соглашение с Россией по С-400, так что не может быть и речи для нас отказаться от него. Дело сделано, — заявил турецкий лидер.

Как отмечается, Турция — член НАТО — неоднократно заявляла о своём намерении приобрести российские ЗРС, несмотря на давление со стороны Соединённых Штатов и предупреждения о том, что С-400 не могут быть интегрированы в систему ПВО НАТО.

Напомним, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее сообщил, что страна не откажется от С-400 по требованию Соединённых Штатов.